ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا إلى 853 ألفا خلال الأسبوع الماضي

واشنطن - (د ب أ):

سجلت طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي يوم 6 نوفمبر الحالي بمقدار 137 ألف طلب عن الأسبوع السابق، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ منتصف سبتمبر الماضي ليصل إلى 853 ألف طلب خلال أسبوع.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الزيادة في عدد طلبات إعانة البطالة تأتي متماشية مع تدهور باقي المؤشرات الاقتصادية الأخرى خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت بلومبرج أن الزيادة الكبيرة في طلبات البطالة تأتي متفقة مع توقعات المحللين بشأن احتمال أن يحمل تقرير الوظائف القادم الذي ستصدره وزارة العمل الأمريكية بيانات سلبية عن سوق العمل بما يعزز الحاجة إلى سرعة إقرار الكونجرس الأمريكي لحزمة تحفيز اقتصادي جديدة.

ووفقا للتوقعات الأولية لمحللي بلومبرج من المنتظر أن يشهد شهر ديسمبر الحالي تراجعا في عدد الوظائف خارج القطاع الزراعي بمقدار 150 ألف وظيفة. وفي حال ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة عن 900 ألف طلب خلال الأسابيع المقبلة، ستحمل تقارير سوق العمل المزيد من البيانات السلبية خلال الشهور المقبلة.

كان الأسبوع السابق قد شهد تراجعا في عدد طلبات إعانة البطالة وهو ما يمكن أن يرجع إلى التذبذب الموسمي بسبب موسم الأعياد بما في ذلك عطلة عيد الشكر.