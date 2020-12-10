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ترامب: التوقيع على إعلان يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

06:28 م الخميس 10 ديسمبر 2020
ترامب: التوقيع على إعلان يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

دونالد ترامب

وكالات:

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، التوقيع على إعلان يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وكان ترامب، أعلن في تغريدة سابقة، أن الممغرب وإسرائيل اتفقتا على تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.

دونالد ترامب المغرب الصحراء المغربية إسرائيل

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