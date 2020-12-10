وكالات:

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، التوقيع على إعلان يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وكان ترامب، أعلن في تغريدة سابقة، أن الممغرب وإسرائيل اتفقتا على تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.