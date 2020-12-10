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موسكو: الأوضاع في سوريا وليبيا والخليج محور مباحثات لافروف وقرقاش بموسكو الاثنين المقبل

05:22 م الخميس 10 ديسمبر 2020
موسكو: الأوضاع في سوريا وليبيا والخليج محور مباحثات لافروف وقرقاش بموسكو الاثنين المقبل

ماريا زاخاروفا

موسكو- (أ ش أ):

أعلنت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، سيناقشان خلال لقاء في موسكو يوم الإثنين المقبل، الوضع في سوريا وليبيا والصراع العربي الإسرائيلي وآفاق الاستقرار في منطقة الخليج.

وقالت زاخاروفا إن الوزيرين سيبحثان - بشكل مفصل - تنسيق المواقف حول الأوضاع في سوريا وليبيا والتسوية العربية الإسرائيلية وجوانب أخرى من الأجندة الإقليمية، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

ووفقًا للمتحدثة باسم الخارجية الروسية، سيجرى إيلاء الاهتمام لأولوية مهام الحل السياسي المبكر للصراعات والتناقضات المستمرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك احتمالات الاستقرار المستدام في منطقة الخليج.

واختتمت زاخاروفا بالقول إنه من المقرر مناقشة مجموعة كاملة من قضايا التطوير التدريجي للعلاقات الثنائية متعددة الأوجه، والتي تجسد طابعها الخاص في إعلان الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا الموقع في 1 يونيو 2018، وسيتم تلخيص النتائج المؤقتة للعمل المشترك بشأن التنفيذ العملي للاتفاقيات التي تم التوصل إليها بعد الزيارة الرسمية للرئيس الروسي إلى أبو ظبي في أكتوبر 2019 واتصالات أخرى على أعلى مستوى.

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Asha
ماريا زاخاروفا وزارة الخارجية الروسية موسكو سيرجي لافروف أنور قرقاش الصراع العربي الإسرائيلي ليبيا

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