أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان القاهرة السينمائي أسعار الذهب نبيل فاروق مرتضى منصور فيروس كورونا انتخابات النواب الطقس سد النهضة اشتراطات البناء والتراخيص البحث عن أكثم

البحرية الروسية تشارك في أولى مناوراتها مع حلف الناتو منذ عقد

05:15 م الخميس 10 ديسمبر 2020
البحرية الروسية تشارك في أولى مناوراتها مع حلف الناتو منذ عقد

البحرية الروسية

موسكو- (د ب أ):

قالت وسائل إعلام رسمية، اليوم الخميس، إن البحرية الروسية ستشارك في أولى مناوراتها، منذ عشر سنوات، مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) في باكستان في فبراير المقبل.

وتضم تدريبات (أمان- 2021) قبالة سواحل مدينة كراتشي الساحلية جنوبي باكستان أكثر من 30 دولة لتعزيز التعاون الدولي ضد القرصنة.

ومن المتوقع أن يشارك في المناورات أعضاء حلف الناتو، الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا، وكذلك حليف روسيا الوثيق الصين.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" أن آخر مرة شاركت فيها البحرية الروسية في تدريبات مع سفن حربية تابعة لحلف شمال الأطلسي كانت في عام 2011 خلال مناورة "بولد مونارك" قبالة سواحل إسبانيا.

البحرية الروسية حلف الناتو باكستان موسكو

الخبر التالى:

بوتين: يجب الرد بسرعة وبقسوة على انتهاك حقوق الصحفيين الروس في الخارج

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 119702

    عدد المصابين

  • 104074

    عدد المتعافين

  • 6832

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 68475177

    عدد المصابين

  • 47348848

    عدد المتعافين

  • 1560948

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أمطار غزيرة.. خريطة سقوط الأمطار حتى الأربعاء.. وتحذير من الأرصاد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا