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جنبلاط عن تشكيل حكومة لبنانية: "الدخان الأبيض لن يصدر قريبًا"

01:55 م الخميس 10 ديسمبر 2020
جنبلاط عن تشكيل حكومة لبنانية: "الدخان الأبيض لن يصدر قريبًا"

وليد جنبلاط

وكالات:

قال السياسي اللبناني البارز وليد جنبلاط، الخميس، إنه يبدو أن "الدخان الأبيض لن يصدر قريبا" إيذانا بتشكيل حكومة جديدة، في مؤشر على تفاقم الأزمة بعد أن عرض رئيس الوزراء المكلف التشكيل الحكومي المقترح.

وبعد 4 أشهر من استقالة الحكومة اللبنانية الأخيرة في أعقاب انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس، لم تتمكن الأحزاب الرئيسية من الاتفاق على حكومة حتى رغم أن البلاد تغرق في أزمة مالية خانقة، بحسب "رويترز".

وكان سعد الحريري، الذي كُلف في أكتوبر بتشكيل الحكومة الجديدة، قد أعطى الرئيس ميشال عون تشكيلة وزارته يوم الأربعاء، قائلا إن الأجواء إيجابية.

وقال مكتب عون إن الاثنين اتفقا على محاولة "معالجة الفروقات" بين اقتراحاتهما.

وغرّد الزعيم الدرزي جنبلاط عبر تويتر "يبدو ان الدخان الأبيض حول الحكومة لن يصدر قريبا نتيجة مزيد من الاختبارات لاعتماد اللقاح الأفضل لعلاج الأزمة"، في إشارة إلى طقس إطلاق الدخان الأبيض عند اختيار البابا الجديد.

ووصلت الأزمة المالية إلى ذروتها العام الماضي نتيجة عقود من الفساد وسوء الإدارة. وحذر البنك الدولي من أن الفقر سيبتلع أكثر من نصف السكان بحلول عام 2021.

ونحيت قرارات رئيسية جانبا في ظل حالة الشلل السياسي، لا سيما ما يتعلق بدعم السلع الأساسية، ومن ضمنها الوقود، التي يتم استيرادها باستخدام احتياطيات المصرف المركزي المتناقصة من العملات الأجنبية.

كما أعاق الجمود مبادرة فرنسية تهدف إلى معالجة الأزمة. ومن المقرر أن يزور الرئيس إيمانويل ماكرون لبنان هذا الشهر في ثالث زيارة له منذ انفجار المرفأ، وفق "رويترز".

وقال مصدر سياسي رفيع إن معظم الأحزاب لم تكن راضية عن التشكيلة التي قدمها الحريري، لكن شكاواهم "اقتصرت على حقيبة أو اسم معين". وأضاف "هذا ليس شيئا يصعب تجاوزه".

وليد جنبلاط الحكومة البنانية لبنان

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