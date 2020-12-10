الإمارات: اعتقال مرتكبي جريمة اغتصاب فتاة ونشرها على مواقع التواصل

أبوظبي- (د ب أ):

أعلن النائب العام في الامارات حمد سيف الشامسي، الخميس، القبض على مجموعة من الشباب قاموا باغتصاب فتاة، ونشر جريمتهم على منصات التواصل الإجتماعى.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، أمر الشامسي على الفور مساء أمس الأربعاء، وبناء على التقرير العاجل الذي عرضه مكتب التحقيقات الإتحادي، بإجراء التحريات العاجلة للوصول إلى حقيقة واقعة الاغتصاب الموثقة بمقاطع فيديو والأشخاص المتهمين الذين ارتكبوها وتوقيت ومكان ارتكابها.

وأضاف أن أعضاء مكتب التحقيقات توصلوا بمنتهى السرعة إلى تحديد تلك العناصر، وتم إصدار الأمر بضبط المتهمين وإحضارهم، وتمكنت شرطة أبوظبى في ذات التاريخ من إلقاء القبض عليهم وإحضارهم، وأنهم يخضعون حاليا لتحقيقات موسعة تحت الإشراف المباشر للنائب العام الذي يطلع على مجريات التحقيقات أولا بأول.

وأضاف النائب العام أن الواقعة وإن كانت على درجة من الجسامة لا يقبلها مجتمع دولة الإمارات فإنه على الجميع أن يطمئن إلى أن النيابة العامة في دولة الإمارات ساهرة بسيف القانون وميزان العدالة للوقوف بحسم ضد من ينتهك الآداب والقيم الاجتماعية المتجذرة في نفوس أبناء الشعب الإماراتي ويكدر الأمن العام.

وطمأن النائب العام المواطنين والمقيمين بأن هذه الحادثة تعد شذوذا نادرا في سلوكيات بعض الشباب، ولا تمثل ظاهرة يخشى منها، وأن سلطات الدولة المعنية بإنفاذ القانون والعدالة لا تتهاون مع مثل هذه الحوادث التي تؤذى المجتمع، وستظل الدولة مكانا آمنا ينعم فيه الناس بالطمأنينة والسلام.

وأكد أن مرتكبي هذه الجريمة سيحاسبون بالقانون على جريمتهم على نحو رادع لهم ولغيرهم ممن قد تسول له نفسه انتهاك القانون وقيم وأعراف الدولة، وسيتم القصاص العاجل والعادل للمجنى عليها.