طهران تدرج اسم السفير الأمريكي باليمن على قائمتها للعقوبات

طهران- (د ب أ):

أدرجت وزارة الخارجية الإيرانية اسم السفير الأمريكي في اليمن، كريستوفر هنزل، على قائمة العقوبات الإيرانية.

وأكّدت الخارجية الإيرانية، في بيان نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، على "الدور الأساسي لسفير الولايات المتحدة في وقوع الأزمة الإنسانية في اليمن".

كانت الولايات المتحدة أعلنت فرض عقوبات تستهدف السفير الإيراني لدى جماعة الحوثي اليمنية حسن إيرلو.

وأعلنت طهران في أكتوبر الماضي وصول سفير لها إلى صنعاء.