طهران تدرج اسم السفير الأمريكي باليمن على قائمتها للعقوبات
طهران- (د ب أ):
أدرجت وزارة الخارجية الإيرانية اسم السفير الأمريكي في اليمن، كريستوفر هنزل، على قائمة العقوبات الإيرانية.
وأكّدت الخارجية الإيرانية، في بيان نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، على "الدور الأساسي لسفير الولايات المتحدة في وقوع الأزمة الإنسانية في اليمن".
كانت الولايات المتحدة أعلنت فرض عقوبات تستهدف السفير الإيراني لدى جماعة الحوثي اليمنية حسن إيرلو.
وأعلنت طهران في أكتوبر الماضي وصول سفير لها إلى صنعاء.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
119702
عدد المصابين
-
104074
عدد المتعافين
-
6832
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
68475177
عدد المصابين
-
47348848
عدد المتعافين
-
1560948
عدد الوفيات
إعلان