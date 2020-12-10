أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان القاهرة السينمائي أسعار الذهب نبيل فاروق مرتضى منصور فيروس كورونا انتخابات النواب الطقس سد النهضة اشتراطات البناء والتراخيص البحث عن أكثم

طهران تدرج اسم السفير الأمريكي باليمن على قائمتها للعقوبات

09:59 ص الخميس 10 ديسمبر 2020
طهران تدرج اسم السفير الأمريكي باليمن على قائمتها للعقوبات

كريستوفر هنزل

طهران- (د ب أ):

أدرجت وزارة الخارجية الإيرانية اسم السفير الأمريكي في اليمن، كريستوفر هنزل، على قائمة العقوبات الإيرانية.

وأكّدت الخارجية الإيرانية، في بيان نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، على "الدور الأساسي لسفير الولايات المتحدة في وقوع الأزمة الإنسانية في اليمن".

كانت الولايات المتحدة أعلنت فرض عقوبات تستهدف السفير الإيراني لدى جماعة الحوثي اليمنية حسن إيرلو.

وأعلنت طهران في أكتوبر الماضي وصول سفير لها إلى صنعاء.

كريستوفر هنزل إيران أمريكا اليمن الحوثيون

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 119702

    عدد المصابين

  • 104074

    عدد المتعافين

  • 6832

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 68475177

    عدد المصابين

  • 47348848

    عدد المتعافين

  • 1560948

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا