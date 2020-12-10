مجلس النواب الأمريكي يقر تمديد التمويل الفيدرالي لتجنب الإغلاق الحكومي
وكالات
صوت مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيين، مساء أمس الاربعاء، لصالح قرار تمديد التمويل الفيدرالي حتى 18 ديسمبر الجاري، تجنًا لإغلاق حكومي، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.
ووافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية الأصوات على تمديد التمويل الفيدرالي لمدة أسبوع واحد، لتجنب إغلاق الحكومة الامريكية على عدد كاف من الأصوات.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على التشريع في وقت لاحق هذا الأسبوع، وفقًا لرويترز.
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