نجل الرئيس الأمريكي المنتخب: الادعاء العام يحقق في إقرارتي الضريبية

وكالات

أعلن هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدنذ، مساء أمس الأربعاء، أن مكتب المدعي العام الأمريكي في ديلاوير يحقق في إقراراته الضريبية، حسبما ذكرت رويترز.

وقال نحل بايدن في بيان، مساء الاربعاء، إنني آخذ هذا الأمر على محمل الجد لكنني على ثقة من أن المراجعة المهنية والموضوعية لهذه الأمور ستثبت أنني تعاملت مع شؤوني بشكل قانوني ومناسب، بما في ذلك الاستفادة من مستشاري الضرائب المحترفين.

ولم يكشف هانتر بايدن، الذي كان شقيقه الراحل بو بايدن المدعي العام لولاية ديلاوير قبل وفاته، عن أي تفاصيل أخرى عن الأمر.