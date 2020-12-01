البحرين ترحب بتصنيف سلوفينيا ولاتفيا لـ"حزب الله" كمنظمة إرهابية
البحرين - (أ ش أ)
رحبت وزارة خارجية البحرين، بقرار حكومتي لاتفيا وسلوفينيا بتصنيف "حزب الله" كمنظمة إرهابية، مؤكدة أنها خطوة بناءة ومهمة في دعم جهود مواجهة هذا التنظيم الإرهابي ومكافحة أنشطته.
وأشادت الوزارة، وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا" بجهود لاتفيا وسلوفينيا في محاربة الإرهاب والتصدي للتنظيمات والعناصر الإرهابية الخطيرة، مؤكدة ضرورة تعزيز جهود المجتمع الدولي الرامية للقضاء على التطرف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتجفيف منابع تمويله.
وكانت وزارة الخارجية السعودية، أعربت عن ترحيب المملكة بتصنيف جمهوريتي سلوفينيا ولاتفيا لـ "حزب الله" كمنظمة إرهابية.
ونوهت الوزارة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس" بأهمية تلك الخطوة في تعزيز جهود التصدي للإرهاب حول العالم.
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