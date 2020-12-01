نائبة بايدن: الوباء تسبب في أزمة جوع بأمريكا

وكالات

قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن هناك أزمة جوع في الولايات المتحدة الآن، بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حسبما ذكرت العربية.

وأضافت هاريس مساء الثلاثاء، أن التعامل مع التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا لا يمكن أن يكون أكثر إلحاحًا، إلى خسارة مئات الآلاف من الأمريكيين جراء الوفاة بالإصابة بكورونا، لافتة إلى أن هذه الحصيلة لا تزال في زيادة مستمرة.

وقالت إن الكثير من الأمريكيين البالغين الذين لديهم أطفال يقولون إنهم يعانون من الجوع، ونناك معدلاً عاليًا من الأمريكيين يواجهون مشكلة في دفع فواتيرهم الأساسية.

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن فريقه الاقتصادي سيخرج الولايات المتحدة من أزمتها الاقتصادية ويساعد على بناء الاقتصاد.

وأكد بايدن، في خطاب له في ويلمنجتون بولاية ديلاوير للإعلان عن فريقه الاقتصادي، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن هذا الفريق سيسعى لبناء الاقتصاد "أفضل مما كان عليه"، مشيراً إلى أن الفريق "يتمتع بالخبرة ويشمل الأمريكيين الرائدين من خلفيات مختلفة، الذين يشتركون معه في رؤيته الأساسية.

ويضم الفريق الاقتصادي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن كلا من، جانيت يلين لشغل منصب وزيرة الخزانة، ونيرا تاندين كمدير لمكتب الإدارة والميزانية، ووالي أدييمو لمنصب نائب وزير الخزانة، وسيسيليا روس لشغل منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، وجاريد برنشتاين كعضو في مجلس المستشارين الاقتصاديين، وهيذر بوشي كعضو في مجلس المستشارين الاقتصاديين.