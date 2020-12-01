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الجيش اليمني: تصنيف الحوثيين كجماعة "إرهابية" يمهد محاكمتها

11:03 م الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
الجيش اليمني: تصنيف الحوثيين كجماعة "إرهابية" يمهد محاكمتها

العميد الركن عبده مجلي

صنعاء - (د ب أ)

قال العميد الركن عبده مجلي، الناطق العسكري باسم الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، إن مسألة تصنيف الحوثيين "من الجماعات الارهابية سيعدّ توصيفاً قانونياً للتمهيد لمحاكمتها ومحاكمة داعميها في إيران".

وأضاف مجلي حسب ما افاد موقع الجيش "سبتمر.نت" أن مجازر المليشيا الأخيرة في تعز والحديدة إمعان في الإجرام الممنهج، يحتم التحرك بكل المستويات لإيقافها عند حدها، وعلى الأمم المتحدة والمنظمات المعنية التحرك من هذا المنطق".

وأفاد، بأن المدفعية والصواريخ والأسلحة الثقيلة الأخرى التي استهدفت به المليشيا منازل المدنيين في محافظتي تعز والحديدة، موقعة الضحايا، جلّهم من الأطفال والنساء، يكفي لمحاكمتها وإدانتها وإدانة داعميها، في إيران.

وقال: "الوضع يتحتم إنقاذ المدنيين من بطشها، وهي مسؤولية الأمم المتحدة التي ترعى مفاوضات سلام معها، على الرغم من أن الجميع يعلم بأنها ستستمر في انتهاكاتها وتسييرها الطائرات المفخخة على المدن، وإرسال الصواريخ، وتلغيم الطرقات والمراعي، التي تشهد سقوط شبه يومي للضحايا".

وتشهد عدد من المناطق في اليمن معارك عنيفة بين الجيش الحكومي ومسلحي الحوثيين، وتخلف في العادة قتلى وجرحى من بينهم مدنيون.

عبده مجلي الجماعات الارهابية الجيش اليمني الحوثيين إيران

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