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رئيس الأركان السوداني: الجيش سيحرس السلام حتى يبلغ مبتغاه

10:52 م الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
رئيس الأركان السوداني: الجيش سيحرس السلام حتى يبلغ مبتغاه

الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين

السودان - (أ ش أ)

أكد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان السوداني حرص القوات المسلحة على تنفيذ اتفاق السلام، مشددا على أن القوات المسلحة ستحرس السلام بقوة حتى يبلغ مبتغاه ويعم الأمن والاستقرار كل ربوع الوطن.

وقال الحسين، لدى مخاطبته فعاليات المشروع التدريبي الختامي لسلاح المدفعية، بحضور قائد القوات البرية الفريق الركن عصام محمد كرار وعدد من قادة القوات المسلحة، إن القوات المسلحة ستكون الحاضنة لكل من يريد الانتماء إليها وفق اللوائح والنظم والقوانين".

وشدد على أن القوات المسلحة عصية على كل محاولات التفكيك التي تسعى لإضعافها واستهداف كيانها، مضيفا أن بقاء الوطن ووحدته في بقاء القوات المسلحة وتماسكها لأنها المؤسسة الوطنية الأولى، التي لن تفرط في مقدرات الوطن ومكتسبات شعبه.

وأشاد رئيس هيئة الأركان بالمستوى الرفيع الذي خرج به المشروع التدريبي الختامي لسلاح المدفعية، والذي يشير إلى مستوى الجاهزية التي تتمتع بها وحدات السلاح، وتعهد باستكمال برامج ومشروعات تطوير سلاح المدفعية وإعادة سيرتها الأولى.. وأشار إلى اهتمام القيادة المتعاظم بالفرد العسكري وتأمين متطلباته بتقديم الخدمات وتوفير احتياجاته الضرورية.

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محمد عثمان الحسين هيئة الأركان السوداني اتفاق السلام تطوير سلاح المدفعية

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