"ملخص سري للغاية".. بايدن يطلع على أول إيجاز استخباراتي كرئيس لأمريكا

كتب- محمد صفوت:

كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، ألقى أول نظرة له كرئيس على الموجز الرئاسي اليومي، وهو ملخص سري للغاية للاستخبارات الأمريكية والأحداث العالمية، التي أطلقت عليه ميشال أوباما، زوجة الرئيس السابق باراك أوباما اسم كتاب "الموت الدمار والأشياء الرهيبة".

وذكرت الوكالة أن الموجز الرئاسي يصمم وفقًا للطريقة التي يحبها كل رئيس لاستيعاب المعلومات.

وكان مكتب بايدن، أعلن أنه سيتلقى أول إيجاز رئاسي وسيجتمع بمستشاريه، أمس الاثنين.

وقال ديفيد برييس، مؤلف كتاب "أسرار الرئيس"، وهو تاريخ من الإيجازات اليومية: "من شبه المؤكد أن يسأل المختصون بايدن عما يفضله من حيث الشكل والأسلوب.. على الأقل، هم يرون ما يبدو أنه يتردد صداه كثيرًا عندما يعدون الموجز، يمكنهم تكييفه كما يريد الرئيس".

وذكر أن الإيجاز الرئاسي الذي كان يقدم لأوباما كان عبارة عن مستند منمن 10 إلى 15 صفحة داخل غلاف جلدي، ويقدم له على مائدة الإفطار.

وأشار إلى أنه في وقت لاحق من رئاسة أوباما، أصبح يفضل قراءة موجز الاستخبارات اليومي "شديد السرية" على جهاز "آيباد" آمن.

وكتب أوباما في كتابه الذي صدر مؤخرًا بعنوان "أرض الميعاد": "أطلقت عليه ميشيل "كتاب الموت، والدمار، والأشياء الرهيبة".

ومن المقرر أن يستمر الرئيس المنتخب بايدن، ونائبته كاملا هاريس، في تلقي وقراءة الإيجاز الاستخباراتي اليومي للرئيس الأمريكي منذ ألقاء نظرته الأولى عليه وحتى يوم التنصيب، على الإيجاز الصحفي المصمم لترامب، حتى يتم تصميم إيجاز على الطريقة التي يفضلها بايدن.

يشار إلى أنه تأخر تقديم الإيجاز الاستخباراتي اليومي للرئيس المنتخب بايدن، بسبب تعنت ترامب، واستمراره في التشكيك في نتائج الانتخابات الأمريكية.​