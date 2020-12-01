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أوروجواي: نبحث إمكانية شراء اللقاح الروسي المضاد لكورونا

09:12 م الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
أوروجواي: نبحث إمكانية شراء اللقاح الروسي المضاد لكورونا

سبوتنيك V

روسيا - (أ ش أ)

قال وزير خارجية أوروجواي فرانسيسكو بوستيليو، إن بلاده تبحث إمكانية شراء اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V".

وأشار بوستيليو - في مؤتمر صحفي عُِقد في موسكو في ختام محادثات أجراها مع نظيره الروسي سيرجي لافروف - إلى أن وزارة الصحة في بلاده استقبلت قبل أسبوعين أخصائيين من روسيا يعملون على لقاح "سبوتنيك V"، إضافة إلى لقاءات أجرتها الوزارة مع ممثلي شركات أخرى متخصصة في تطوير اللقاحات.

وأضاف الوزير، وفقًا لما نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن اللقاح الروسي ضمن قائمة اللقاحات التي ننظر فيها، ولديه فرص جيدة.

من جهته، قال لافروف إنه أبلغ نظيره في الأورجواي بأن روسيا لديها حاليًا لقاحان تم تسجيلهما بصورة رسمية، هما "سبوتنيك V" و"أبيفاك كورون"، مشيرًا إلى أنه أطلع بوستيليو على محادثات تجريها روسيا بشأن لقاح كورونا مع البلدان المجاورة لأوروجواي، هي الأرجنتين والبرازيل والمكسيك وبيرو.

هذا المحتوى من

Asha
سبوتنيك V اللقاح الروسي لقاح كورونا فيروس كورونا روسيا

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