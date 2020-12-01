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لافروف: يتعين إجراء استقصاء لأوضاع تبادل أسرى الحرب في قره باغ

06:39 م الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
لافروف: يتعين إجراء استقصاء لأوضاع تبادل أسرى الحرب في قره باغ

سيرجي لافروف

روسيا - (أش أ)

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ضرورة إجراء تقصي للوضع في مجال تبادل الجثث والأسرى في قره باغ.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، اليوم الثلاثاء: "أود أن أشير إلى أمر مهم بالنسبة لنا، وهو ضرورة تبادل الجثث والمعتقلين في قره باغ بشكل فعال وإجراء جرد للأوضاع في هذا المجال".

وأضاف وزير الخارجية الروسي: "يتعين أن يكون لدى القادة العسكريين من كلا الجانبين الأرميني والأذربيجاني قوائم واضحة جدًا بالأشخاص، الذين يعتبرون في عداد المفقودين، حتى يكونوا أكثر موضوعية وأكثر تحديدًا حول هذا الموضوع".

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، إعلانا لوقف إطلاق النار في ناجورنو قره باغ، دخل حيز التنفيذ في العاشر من نوفمبر الماضي، وينص الإعلان على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية وانتشار قوات حفظ سلام روسية على امتداد خط التماس والممر الواصل بين أراضي أرمينيا قره باغ.

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سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي قره باغ أسرى الحرب

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