أكثر الكلمات إنتشاراً

مواعيد غلق المحلات اشتراطات البناء والتراخيص الطقس فيروس كورونا أسعار الذهب عمرو دياب منع أحمد مرتضى شيكابالا مارادونا اغتيال زادة نهائي القرن سد النهضة انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

المتحدث باسم ميركل يعبر عن صدمته إزاء حادث الدهس في ترير الألمانية

06:38 م الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
المتحدث باسم ميركل يعبر عن صدمته إزاء حادث الدهس في ترير الألمانية

ستيفن زايبرت

ألمانيا - (أ ش أ)

عبر ستيفن زايبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن صدمته بشأن حادث الدهس الذي وقع في مدينة ترير جنوب غربي البلاد؛ واصفًا إياه بـ"المروع".

وأعرب زيبرت في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة أوردتها قناة "دويتشه فيله" الألمانية، اليوم الثلاثاء، عن تعاطفه مع أقارب الضحايا والمصابين وكل من يقوم بواجبه حاليا لتقديم الرعاية اللازمة لمن تضرروا جراء الحادث.

كانت الشرطة المحلية قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - مقتل شخصين على الأقل وإصابة 15 أخرين بجروح إثر اصطدام سيارة بعدد من المارة في منطقة مخصصة للمشاة بمدينة "ترير".

أفادت السلطات الألمانية خلال مؤتمر صحفي بأنه تم إلقاء القبض على سائق السيارة، وهو رجل ألماني يبلغ من العمر 51 عامًا، واحتجزت الشرطة سيارته، كما طالبت السلطات المواطنين بالابتعاد عن موقع الحادث في الوقت الذي تقوم فيه أجهزة الطوارئ بالتعامل معه وتقوم السلطات المعنية بالتحقيق فيه.

هذا المحتوى من

ستيفن زايبرت ميركل حادث الدهس في ترير ألمانيا

الخبر التالى:

مقتل وإصابة ١٧ شخصًا في حادث دهس بطريق للمشاة في ألمانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 115541

    عدد المصابين

  • 102596

    عدد المتعافين

  • 6636

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 63032854

    عدد المصابين

  • 43519933

    عدد المتعافين

  • 1464577

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر.. الزمالك 1-1 طلائع الجيش.. الوقت الإضافي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا