أكثر الكلمات إنتشاراً

مواعيد غلق المحلات اشتراطات البناء والتراخيص الطقس فيروس كورونا أسعار الذهب عمرو دياب منع أحمد مرتضى شيكابالا مارادونا اغتيال زادة نهائي القرن سد النهضة انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

إعادة انتخاب مرشح السعودية في هيئة حقوق الإنسان لـ"التعاون الإسلامي"

06:18 م الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
إعادة انتخاب مرشح السعودية في هيئة حقوق الإنسان لـ"التعاون الإسلامي"

منظمة التعاون الإسلامي

الرياض - (د ب أ)

نجح مرشح السعودية، بالاحتفاظ بمقعده في الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وقالت المنظمة التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرًا لها، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه جرى إعادة انتخاب فهد العجلان مفوضا في الهيئة في الاجتماع الـ 74 لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في مدينة نيامي في النيجر بما يعكس التقدير لدوره خلال ولايته الأولى".

يذكر أن الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان تمثل هيئة خبراء استشارية أسستها منظمة التعاون الإسلامي لتكون جهازًا أساسيًا يعمل بشكل مستقل في مجال حقوق الإنسان.

منظمة التعاون الإسلامي حقوق الإنسان السعودية هيئة حقوق الإنسان

الخبر التالى:

الحكومة الإيرانية تعارض مشروعًا برلمانيًا لوقف الالتزامات النووية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 115541

    عدد المصابين

  • 102596

    عدد المتعافين

  • 6636

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 63032854

    عدد المصابين

  • 43519933

    عدد المتعافين

  • 1464577

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر.. الزمالك 1-1 طلائع الجيش.. الوقت الإضافي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا