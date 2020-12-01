إعادة انتخاب مرشح السعودية في هيئة حقوق الإنسان لـ"التعاون الإسلامي"

الرياض - (د ب أ)

نجح مرشح السعودية، بالاحتفاظ بمقعده في الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وقالت المنظمة التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرًا لها، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه جرى إعادة انتخاب فهد العجلان مفوضا في الهيئة في الاجتماع الـ 74 لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في مدينة نيامي في النيجر بما يعكس التقدير لدوره خلال ولايته الأولى".

يذكر أن الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان تمثل هيئة خبراء استشارية أسستها منظمة التعاون الإسلامي لتكون جهازًا أساسيًا يعمل بشكل مستقل في مجال حقوق الإنسان.