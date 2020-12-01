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40 مسؤولا من البحرين يقومون بزيارة إلى إسرائيل

04:02 م الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
40 مسؤولا من البحرين يقومون بزيارة إلى إسرائيل

البحرين واسرائيل

تل أبيب- (بي بي سي):

وصل إلى إسرائيل اليوم الثلاثاء وفد بحريني يضم أربعين مسؤولا رفيعي المستوى في زيارة تأتي بعد أكثر من شهرين على اتفاق التطبيع بين البلدين.

وبحسب التقارير الواردة من إسرائيل فإن الزيارة تمتد ليومين يتم خلالهما بحث قضايا تتعلق بالتبادل الاقتصادي وتطوير السياحة بين الشركاء الإقليميين الجدد.

وأعلن الفلسطينيون معارضتهم لاتفاقيات التطبيع الأخيرة مشددين على ضرورة حل القضايا العالقة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني وإنشاء دولة فلسطينية قبل إبرام اتفاقيات تطبيع.

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