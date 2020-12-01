أكثر الكلمات إنتشاراً

مواعيد غلق المحلات اشتراطات البناء والتراخيص الطقس فيروس كورونا أسعار الذهب عمرو دياب منع أحمد مرتضى شيكابالا مارادونا اغتيال زادة نهائي القرن سد النهضة انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

مندوب السعودية عن اغتيال العالم النووي الإيراني: خسارة أي عالم مسلم هي خسارة للأمة للإسلامية

03:51 م الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
مندوب السعودية عن اغتيال العالم النووي الإيراني: خسارة أي عالم مسلم هي خسارة للأمة للإسلامية

محسن فخري زاده

وكالات:

قال السفير عبد الله المعلمي مندوب السعودية الدائم في الأمم المتحدة، في تصريحات لروسيا اليوم الإخبارية، إن الرياض "لا تؤيد سياسية الاغتيالات على الإطلاق"، وذلك تعليقا على اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة.

وقال المعلمي خلال استضافته في برنامج "قصارى القول" على روسيا اليوم، إن "خسارة عالم مسلم هي خسارة للأمة الإسلامية بأكملها".

لكن المندوب السعودي دعا "إيران إلى عدم التصعيد"، مشيرا إلى أن "ردود الفعل العفوية والعاطفية لا تؤدي إلى نتائج إيجابية، كما نصح طهران بأن تثبت للمجتمع الدولي حسن نواياها فيما يتعلق ببرنامجها النووي حتى لا يتعرض علمائها وأبنائها للخطر".

وقتل العالم النووي الإيراني يوم الجمعة الماضي في عملية اغتيال وصفتها طهران بـ"الإرهابية".

ويرأس زادة مركز الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الدفاع الإيرانية.

وأفادت وزارة الدفاع في بيان لها بأن "عناصر إرهابية مسلحة هاجمت ظهر الجمعة، سيارة تقل محسن فخري زاده، رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا بوزارة الدفاع".

وأشارت إلى أنه أثناء الاشتباك بين فريقه الأمني والمهاجمين، أصيب محسن فخري زاده بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى، ولكن الفريق الطبي لم ينجح في انقاذ حياته.

محسن فخري زادة السعودية روسيا

الخبر التالى:

40 مسؤولا من البحرين يقومون بزيارة إلى إسرائيل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 115541

    عدد المصابين

  • 102596

    عدد المتعافين

  • 6636

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 63032854

    عدد المصابين

  • 43519933

    عدد المتعافين

  • 1464577

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر.. الزمالك 0-0 طلائع الجيش.. هدف ملغي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا