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الشرطة الألمانية تواصل استهداف خلايا النازيين الجدد

03:21 م الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
الشرطة الألمانية تواصل استهداف خلايا النازيين الجدد

الشرطة الالمانية

برلين- (بي بي سي):

نفذت قوة من الشرطة الألمانية، بلغ قوامها ما يقرب من 200 عنصر، مداهمات أمنية استهدفت أعضاء جماعة يمينية متطرفة تم حظرها مؤخرا في البلد الأوروبي بسبب توجهاتها النازية.

وقالت الشرطة الاتحادية في ألمانيا إنها صادرت عددا متنوعا من الأسلحة الحادة كانت بحوزة أحد عشر مشتبها في انتمائه للمجموعة المعروفة بـ"شتروم بريغاده44"، أي "لواء العاصفة 44" النازية.

وتعليقا على ذلك، قال وزير الداخلية الألماني، هورست سيهوفر " إنه لا يوجد مكان في ألمانيا للمنظمات التي تريد إعادة تأسيس دولة نازية".

ووفقا للداخلية الألمانية، فإن" لواء العاصفة 44" يحارب الدولة الدستورية ويمثل تحديا لقيم أساسية للمجتمع الألماني كمناهضة العنصرية والتطرف ومعاداة السامية.

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الشرطة الألمانية برلين الأسلحة الحادة هورست سيهوفر

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