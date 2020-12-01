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وفد بحريني رفيع المستوى يصل إسرائيل

03:05 م الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
وفد بحريني رفيع المستوى يصل إسرائيل

البحرين واسرائيل

تل أبيب- (أ ف ب):

وصل الثلاثاء وفد بحريني مؤلف من أربعين مسؤولا رفيعي المستوى إلى إسرائيل في زيارة تمتد ليومين يتم خلالهما بحث قضايا تتعلق بالتبادل الاقتصادي وتطوير السياحة بين الشركاء الإقليميين الجدد.

ووقعت كل من البحرين والإمارات منتصف سبتمبر اتفاقا تطبيع للعلاقات مع إسرائيل، في حديقة البيت الأبيض.

وكان من المقرر أن يقوم وزير الخارجية الإسرائيلي غابي اشكينازي هذا الأسبوع بزيارة إلى البحرين، لكن مصادر دبلوماسية أكدت لوكالة فرانس برس إلغاء الزيارة دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وألغيت الزيارة بعد وقت قصير من اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده الذي شيع الإثنين بعد وفاته متأثرا بجروحه، بعد عملية استهداف لموكبه شملت تفجير سيارة وإطلاق رصاص، وذلك على طريق في مدينة آب سرد بمقاطعة دماوند شرق طهران.

واتهمت إيران جهاز "الموساد" باغتياله.

وأكدت مصادر دبلوماسية إسرائيلية، وصول وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني إلى مطار بن غوريون قرب تل أبيب ظهر الثلاثاء.

ومن المقرر أن يجري الوفد مباحثات تتعلق بالسياحة والتعاون الاقتصادي مع إسرائيل، قبل لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وأشكينازي الأربعاء.

ومن غير الواضح بعد ما إذا كان الوفد سيتوجه في زيارة إلى الحرم الشريف، ثالث أقدس المواقع الدينية عند المسلمين والواقع في القدس الشرقية.

ويعارض فلسطينيون يرفضون تطبيع العلاقات العربية مع إسرائيل، مثل هذه الزيارات التي يقوم بها إماراتيون أو بحرينيون للحرم.

وتسيطر القوات الإسرائيلية على مداخل الموقع الذي تتولى إدارته دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن. ويقول اليهود إنه موقع جبل الهيكل أكثر الأماكن الدينية قدسية لديهم.

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إسرائيل وفد بحريني التبادل الاقتصادي

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