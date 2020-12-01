الخارجية الفلسطينية تحذر من خطورة المرحلة الحالية على حل الدولتين
رام الله- (د ب أ):
حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي من خطورة المرحلة الحالية على حل الدولتين، "كون اليمين الحاكم في إسرائيل يسابق الزمن في تنفيذ مشاريعه ومخططاته الاستعمارية التوسعية التي تحقق خارطة مصالحه في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودائما على حساب الفلسطينيين وحقوقهم".
وقالت الوزارة في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا)، الثلاثاء، إن" اليمين الإسرائيلي وحلفاءه من المستوطنين يبذلون كل جهد مستطاع لاستغلال الفترة المتبقية على وجود(الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب في البيت الأبيض لتحقيق هذا الغرض، واستثمار بقاء الحكومة الإسرائيلية الحالية في سدة الحكم، لتقديم المزيد من الهدايا للمستوطنين على حساب الأرض الفلسطينية، لكسب أصواتهم في أية انتخابات اسرائيلية قادمة".
وأكدت أن "الايقاع الاستيطاني لا يزال متواصلا وبقيادة عناصر يمينية واستيطانية متطرفة في الحكومة الاسرائيلية وخارجها"، مشددة على ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية بجدية واجبار اسرائيل على الامتثال للقوانين والأنظمة الدولية.
وقالت : "ما زال شعبنا يتمسك بحقوقه ويصر بخطى واثقة وعملية نحو تحقيقها مهما كانت التطورات الحاصلة، أو التي ستحصل في المنطقة".
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