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للمرة الأولى منذ 5 أعوام.. ترامب يفقد متابعين على تويتر

02:04 م الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
للمرة الأولى منذ 5 أعوام.. ترامب يفقد متابعين على تويتر

دونالد ترامب

وكالات:

فقد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب عددًا كبيرًا من متابعيه على موقع تويتر منذ خسارته الانتخابات الرئاسية، في الوقت الذي كسبهم فيه الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.

ووفق موقع "فاكت بيز" المعني بتتبّع التصريحات العلنية لترامب، فقد الرئيس المُنتهية ولايته أكثر من 133 ألف متابع منذ 17 نوفمبر فيما حصل بايدن على مليون و156 ألف متابع جديد.

وقال مراسل شبكة "سي إن إن" الأمريكية، براين ستيلتر، إنها المرة الأولى منذ عام 2015 التي يفقد فيها ترامب متابعيه، مؤكدًا في الوقت نفسه أن متابعي تويتر "ليسوا بالتأكيد أهم مقياس في العالم".

ويمتلك ترامب 88.8 مليون متابع على تويتر مقابل 20.2 مليون لبايدن.

ويستمر ترامب في التغريد بمزاعم لا أساس لها عن تزوير الانتخابات ونظريات المؤامرة الشاملة المحيطة بخسارته أمام بايدن.

واشتكى الرئيس المنتهية ولايته من معاملته على تويتر، مُدعيًا أن الموقع متحيز ضد المحافظين.

ويحظى ترامب حالياً بالحماية كونه ضمن "قادة العالم"، لذا فإن أي منشورات شاركها وتنتهك قواعد تويتر تعد "ذات أهمية إخبارية"، ويجب أن يكون المستخدمون قادرين على رؤيتها.

وفي وقت سابق، أكّد تويتر أن ترامب سيف "حماية العالم" بحفل التنصيب في 20 يناير، حين يسلم الرئاسة إلى بايدن.

وإذا استمر ترامب في السير على المسار نفسه الذي اتبعه كرئيس، قد يتعرض لإزالة علامة التوثيق من حسابه، وحتى الحظر المحتمل على تويتر، وفق تقرير سابق لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ترامب تويتر الانتخابات الامريكية جو بايدن

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