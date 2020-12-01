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حماس تعلن إصابة رئيسها في غزة بفيروس كورونا

02:03 م الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
حماس تعلن إصابة رئيسها في غزة بفيروس كورونا

رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار

غزة- (د ب أ):

أعلنت حركة حماس إصابة رئيسها في قطاع غزة يحيى السنوار، الثلاثاء، بفيروس كورونا المستجد.

وقال بيان صدر عن مكتب السنوار، إنه خضع لفحص الفيروس بعد ظهور الأعراض عليه واتضح أنه مصاب، مضيفا أنه بصحة جيدة ويمارس عمله ضمن إجراءات السلامة والعزل الطبي.

وسجل قطاع غزة 111 حالة وفاة وأكثر من 21 ألف إصابة بفيروس كورونا غالبيتها منذ بدء تفشي الوباء محليا في نهاية أغسطس الماضي.

وسبق أن أعلنت حماس عن إصابة عدد من مسؤوليها داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها بكورونا بينهم نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري ورئيسها في الخارج ماهر صلاح.

يحيى السنوار حركة حماس فيروس كورونا

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