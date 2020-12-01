للمرة الثانية.. تأجيل إطلاق ضاروخ "سويوز" إلى الفضاء

باريس- (د ب أ):

تأجّل، الثلاثاء، إطلاق الصاروخ سويوز إلى الفضاء وعلى متنه قمر اصطناعي لمراقبة الأرض تابع للإمارات. وهذا هو التأجيل الثاني لعملية الإطلاق.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية "أريان سبيس" إن مشكلات في بيانات القياس عن بعد للصاروخ عطلت إطلاقه بشكل إجباري قبل خمس دقائق وثلاث ثوان من موعد الإطلاق المقرر.

يشار إلى أن الصاروخ والقمر الاصطناعي "فالكون آي" في حالة مستقرة وآمنة.

أما موعد الإطلاق القادم المحتمل، من ميناء كورو الفضائي بجويانا الفرنسية، فسيكون في وقت مبكر من الأربعاء بتوقيت أوروبا.

وتم تأجيل الإطلاق بالفعل أمس الاثنين بسبب الظروف الجوية غير المواتية.

ويعد الإطلاق هو المهمة الثالثة لوكالة أريان سبيس مع صواريخ سويوز الروسية خلال 2020.

وتم إطلاق الصاروخين السابقين من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، بآسيا الوسطى، في ىفبراير ومارس الماضيين.