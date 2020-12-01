مسؤول فلسطيني: اتفقنا على خطة عمل مشتركة مع مصر والأردن

رام الله- (د ب أ):

أعلن مسؤول فلسطيني، الثلاثاء، الاتفاق على خطة عمل فلسطينية مشتركة مع مصر والأردن "تحاكي التطورات السياسية".

وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، عبر حسابه على تويتر، إن لقاءات القمة الفلسطينية- الأردنية- المصرية التي عقدت قبل يومين "تشكل ركيزة أساسية في استراتيجية عمل مشتركة تجاه قضايا المنطقة".

واعتبر الشيخ أن اللقاءات تؤكد "متطلبات وجوب جهد عربي مشترك يشكل نواة في صياغة موقف عربي موحد يدافع عن المصالح الحيوية للأمة".

وذكر الشيخ أنه "تم الاتفاق على خطة عمل تحاكي التطورات السياسية وتلطيف الأجواء في العلاقات العربية وتجاوز الخلافات".

وقال محمود العالول، نائب رئيس حركة فتح، إنه سيتم تشكيل لجنة مصرية أردنية فلسطينية مشتركة لدعم مبادرة عقد مؤتمر دولي للسلام بداية العام المقبل "لإعادة الأمور إلى نصابها واستعادة المفاهيم المتعلقة بحل الدولتين".

وأكد العالول للإذاعة الفلسطينية الرسمية أهمية التنسيق الفلسطيني العربي، خاصة مع مصر والأردن لمعالجة "الخلل في المفاهيم السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية بفعل ما أحدثته إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب".

واجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد والاثنين مع الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين في القاهرة وعمان.

وهذه أول لقاءات فلسطينية عربية على هذا المستوى منذ توصل إسرائيل إلى اتفاقيات تطبيع مع كل من الإمارات والبحرين والسودان برعاية أمريكية وهو ما قوبل بتنديد فلسطيني.