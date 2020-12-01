الخارجية الإيرانية: سنرد "بشكل مؤلم للغاية" على جريمة اغتيال زادة

وكالات:

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، الثلاثاء، أن "إيران سترد بشكل مؤلم للغاية على جريمة اغتيال" العالم النووي محسن فخري زادة.

واتهم زادة إسرائيل، باغتيال العالم النووي الإيراني، فخري زادة، مؤكدا أن "اليوم هناك قرائن وأدلة على ذلك"، حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن الحكومة الإيرانية "تعارض القرار الذي صوت عليه البرلمان"، لافتا إلى أنه أعلن سابقا أنه "غير ضروري، وغير مفيد، وليس من الواضح إن كان ذلك المسار سيحقق الأهداف المرجوة منه".

وأوضح أن القرار البرلماني "لم يأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر الحكومة، ووزارة الخارجية" وفقًا للأدلة.

وقُتل محسن فخري زادة في هجوم غامض على طريق على مشارف العاصمة طهران الجمعة الماضية، وأقيمت يوم الاثنين جنازة رسمية بتكريم عسكري كامل.

ولم تعلن أي دولة أو جماعة أنها نفذت الهجوم لكن قادة إيران يلومون إسرائيل وتعهدوا بالانتقام.