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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 63.2 مليون

10:02 ص الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 63.2 مليون

أرشيفية

نيويورك-(د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 63.2 مليون حتى صباح الثلاثاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 63 مليونا و236 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 40.5 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و467 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وألمانيا وبولندا وبيرو وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

نيويورك فيروس كورونا جامعة جونز هوبكنزالأمريكية

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