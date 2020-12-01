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"عدد مذهل غير مقبول".. الأمم المتحدة: الصراع في اليمن أسفر عن مقتل 233 ألف شخص

07:07 ص الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
"عدد مذهل غير مقبول".. الأمم المتحدة: الصراع في اليمن أسفر عن مقتل 233 ألف شخص

الأمم المتحدة

نيويورك- (د ب أ):


ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ليل الاثنين، أن 233 ألف شخص قتلوا حتى الآن جراء الصراع في اليمن والمسائل الأخرى ذات الصلة به.

وأضاف المكتب عبر صفحته على "تويتر": "هذا العدد المذهل غير مقبول".

وأشار المكتب الأممي إلى أن اليمن وصل إلى نقطة تحول وبات في حاجة إلى وقف لإطلاق النار.

ومنذ 2015، يشهد اليمن صراعا مسلحا بين الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران، والقوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف العربي، ما أدى إلى جر البلاد نحو أزمة إنسانية توصف بأنها الأسوأ في العالم.

الأمم المتحدة نيويورك اليمن تويتر إطلاق النار

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