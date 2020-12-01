"عدد مذهل غير مقبول".. الأمم المتحدة: الصراع في اليمن أسفر عن مقتل 233 ألف شخص
نيويورك- (د ب أ):
ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ليل الاثنين، أن 233 ألف شخص قتلوا حتى الآن جراء الصراع في اليمن والمسائل الأخرى ذات الصلة به.
وأضاف المكتب عبر صفحته على "تويتر": "هذا العدد المذهل غير مقبول".
وأشار المكتب الأممي إلى أن اليمن وصل إلى نقطة تحول وبات في حاجة إلى وقف لإطلاق النار.
ومنذ 2015، يشهد اليمن صراعا مسلحا بين الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران، والقوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف العربي، ما أدى إلى جر البلاد نحو أزمة إنسانية توصف بأنها الأسوأ في العالم.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
115541
عدد المصابين
-
102596
عدد المتعافين
-
6636
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
63032854
عدد المصابين
-
43519933
عدد المتعافين
-
1464577
عدد الوفيات
إعلان