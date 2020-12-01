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استقالة عضو بفريق مكافحة كورونا من إدارة ترامب

04:23 ص الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
استقالة عضو بفريق مكافحة كورونا من إدارة ترامب

دونالد ترامب

واشنطن- (د ب أ):

استقال الدكتور سكوت أتلس، العضو في فريق العمل المعني بمكافحة فيروس كورونا في البيت الأبيض، من منصبه في إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع لم تكشف هويته أن أتلس سلّم خطاب استقالته إلى ترامب يوم الاثنين.

ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق من جانب الشبكة الأمريكية.

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