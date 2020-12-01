أكثر الكلمات إنتشاراً

منع أحمد مرتضى شيكابالا فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس مارادونا اغتيال زادة نهائي القرن سد النهضة انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

الصحة التركية: تسجيل 188 حالة وفاة جديدة و31219 إصابة بكورونا

12:38 ص الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
الصحة التركية: تسجيل 188 حالة وفاة جديدة و31219 إصابة بكورونا

فيروس كورونا في تركيا

أنقرة - (أ ش أ):
أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية أن حصيلة وفيات فيروس كورونا اليومية في البلاد سجلت رقما قياسيا لليوم الثامن على التوالي اليوم الإثنين، بواقع 188 وفاة في الـ 24 ساعة الماضية.
وبلغ إجمالي الوفيات، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين، في تركيا منذ بداية الوباء في شهر مارس 13746 حالة وفاة، فيما وصل عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، بما في ذلك الحالات التي لا تظهر عليها أعراض، خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى مستوى قياسي، حيث بلغ 31219.
وعلى مدى أربعة أشهر أبلغت تركيا فقط عن حالات أعراض، لكنها أبلغت منذ الأربعاء الماضي عن جميع الحالات، فيما لا تزال بيانات العدد الإجمالي للحالات غير متوفرة.

هذا المحتوى من

Asha
تركيا أنقرة وزارة الصحة التركية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 115541

    عدد المصابين

  • 102596

    عدد المتعافين

  • 6636

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 63032854

    عدد المصابين

  • 43519933

    عدد المتعافين

  • 1464577

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:زيادة الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا