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مبعوث أمريكي يبحث في الخرطوم إعداد السودان للاستثمار الدولي

11:03 م الإثنين 09 نوفمبر 2020
مبعوث أمريكي يبحث في الخرطوم إعداد السودان للاستثمار الدولي

المبعوث الأمريكى السودان دونالد بوث

الخرطوم - (أ ش أ):
ذكرت السفارة الأمريكية في السودان، أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان السفير دونالد بوث، التقى اليوم الاثنين، مع وزير الصناعة والتجارة السوداني، مدني عباس مدني، لبحث المساعدة في إعداد السودان للاستثمار الدولي بعد رفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
كما التقى محمد الشابك وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعيّة السودانية، مساء اليوم، مع المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، ونائبة رئيس بعثة السفارة الأمريكيّة بالخرطوم إمبر باسكت.
وتناول اللقاء موقف السودان من تنفيذ اتفاقيات العمل الدولية، والجهود المبذولة من الوزارة في إصلاح القوانين وتهيئة البيئة الملائمة للاستثمارالأجنبي في السودان.
وتطرق اللقاء إلى موقف مشروع الدعم النقدي الأسري والمشاريع المختلفة للوزارة في مجال الحماية الاجتماعية.

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