وزير العمل الجزائري يعلن إصابته بكورونا
الجزائر - (د ب أ)
أعلن الهاشمي جعبوب، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في الحكومة الجزائرية، مساء اليوم الاثنين، إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكتب جعبوب، في منشور في صفحته على فيسبوك: "بعد تأكيد إصابتي بالكوفيد أعلن عن دخولي في الحجر الصحي الطوعي ومتابعة عملي من بعد".
كانت الرئاسة الجزائرية أكدت أمس الأحد، أن رئيس البلاد عبد المجيد تبون، المتواجد في أحد المستشفيات الألمانية المتخصصة بعد إصابته بفيروس كورونا، "بصدد اتمام بروتوكول العلاج، وأن وضعه الصحي في تحسن إيجابي".
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