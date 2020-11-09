أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

قضاة يؤكدون فوز رئيس كوت ديفوار بولاية ثالثة

08:24 م الإثنين 09 نوفمبر 2020
قضاة يؤكدون فوز رئيس كوت ديفوار بولاية ثالثة

رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا

أبيدجان - (د ب أ)

أيد القضاة في دولة كوت ديفوار الواقعة في غرب إفريقيا، اليوم الاثنين، نتيجة الانتخابات التي شهدت احتفاظ الرئيس الحالي الحسن واتارا بالسلطة لفترة رئاسية ثالثة.

وأعلن مامادو كوليبالي، رئيس المجلس الدستوري للبلاد، للصحفيين في العاصمة التجارية أبيدجان إن "الاقتراع كان منتظما. جرى انتخاب واتارا رئيسا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية".

وجرى انتخاب واتارا مجددا لولاية ثالثة بعد حصوله على أكثر من 27ر94 بالمئة من الأصوات في الانتخابات التي أجريت في 31 أكتوبر، بينما حصل منافساه الرئيسيان كونان بيدي وباسكال أفي نجيسان على 66ر1 بالمئة و99ر0 بالمئة على التوالي.

ورفض السياسيان المعارضان النتائج شفهيا، لكن لم يقدم أي من المرشحين الخاسرين شكوى رسمية بعد أن أعلنت لجنة الانتخابات النتائج الأسبوع الماضي، وفقا لكوليبالي.

في غضون ذلك، ألقت الشرطة القبض على نجيسان واثنين من مساعديه ووجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم من بينها الإرهاب وجرائم ضد الدولة في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وشكل نجيسان مجلسًا وطنيًا انتقاليًا مع زعماء المعارضة الآخرين، لتحدي ولاية واتارا الثالثة من خلال الدعوة إلى العصيان المدني.

الحسن واتارا رئيس كوت ديفوار أبيدجان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 108962

    عدد المصابين

  • 100239

    عدد المتعافين

  • 6355

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 50135680

    عدد المصابين

  • 35514986

    عدد المتعافين

  • 1255442

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا