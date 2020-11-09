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أذربيجان تقر بإسقاط المروحية الروسية وتعتذر لموسكو

07:38 م الإثنين 09 نوفمبر 2020
أذربيجان تقر بإسقاط المروحية الروسية وتعتذر لموسكو

إسقاط مروحية

وكالات:
أقرت وزارة الخارجية الأذرية، بإسقاط المروحية الروسية عن طريق الخطأ، ما أدى إلى مقتل عسكريين روسيين وإصابة ثالث.
ووفقًا لوكالة "سبوتنيك"، أعربت أذربيجان عن اعتذارها للجانب الروسي، وأكدت استعدادها لدفع تعويضات لموسكو عن إسقاط المروحية.
وشددت الخارجية الأذرية على أن الحادثة لم تكن موجهة ضد روسيا.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن المروحية الروسية من طراز "مي-24" تحطمت في أرمينيا بالقرب من بلدة يراسخ جراء تعرضها لإطلاق النار من الأرض من منظومات الدفاع الجوي المحمولة.

إسقاط المروحية الروسية أذربيجان موسكو وزارة الخارجية الأذرية روسيا

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