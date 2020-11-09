روسيا: لقاح "سبوتنيك 5" فعَّال بنسبة تزيد على 90%

موسكو- (د ب أ):

قالت وزارة الصحة الروسية، في رسالة نصية إن اللقاح الروسي "سبوتنيك 5" للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) فعَّال بنسبة تزيد على 90%، وفقًا للملاحظات الأولية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أوكسانا درابكينا، مدير مركز البحوث الوطنية للطب الوقائي التابع لوزارة الصحة، قولها إن الوزارة ذكرت الملاحظات على مرضى تخطوا المرحلة الثالثة من التجارب على اللقاح.

وقد تم إعطاء اللقاح للعاملين في المجال الصحي والمسؤولين وغيرهم، بالإضافة إلى 40 ألف شخص خضعوا لتجربة اللقاح.

وأوضح ألكسندر جينسبرج مدير معهد "جماليا" الذي طور اللقاح أنه من المتوقع صدور التقرير الأولي عن نتائج تجارب المرحلة الثالثة خلال الشهر الجاري.