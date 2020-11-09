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رئيس وزراء بريطانيا: لم نصل بعد لبيانات مطمئنة تكفي لاعتماد لقاح فايزر

07:31 م الإثنين 09 نوفمبر 2020
رئيس وزراء بريطانيا: لم نصل بعد لبيانات مطمئنة تكفي لاعتماد لقاح فايزر

بوريس جونسون

وكالات:

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه حتى اللحظة لا توجد بيانات مطمئنة تكفي لاعتماد لقاح فايزر ضد "كوفيد-19" في بلاده، لافتا إلى أنه بمجرد أن يثبت اللقاح فعاليته ستبدأ المملكة المتحدة في توزيعه.

وأكد جونسون، في كلمة متلفزة اليوم الاثنين "اختبر فايزر على 40 ألف متطوع وثبت فعاليته بنسبة 90 بالمئة، ولكننا لم نصل لبيانات مطمئنة حتى يتم تثبيته".

وتابع "إذا نجح اللقاح باشتراطات السلامة فسوف نبدأ في برنامج وطني شامل لتوزيعه وسنحدد الأولية في التوزيع انطلاقا من توصيات الخبراء".

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت الاثنين، أن لقاح شركتي فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية، قد يغير الوضع الوبائي بشكل كامل بحلول مارس 2021.

بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني لقاح فايزر كوفيد-19 لقاح كورونا

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