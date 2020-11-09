بايدن: أنباء إيجابية عن لقاح ضد كورونا وبدأنا جهودنا للسيطرة على الوباء

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إن الولايات المتحدة بدأت تقوم بكل جهودها لتسيطر على تفشي وباء كورنا.

وأضاف في كلمة له اليوم الاثنين، نقلتها فضائية العربية، أن الأنباء التي وردت حول لقاح ضد كورونا "إيجابية".

وأوضح أنه شكل المجلس الاستشاري لـ"كورونا"، وهذا يساعد في تطبيق خطة عمل بعد تنصيبنا في يناير.

وقال "لن أدخر أي جهد لكي أضع حدًا لجاحئة كورونا بعد تنصيبي"، مضيفًا "سنحمي الفئات الأكثر عرضة للإصابة ولن ندخر جهدًا لمواجهة هذا الفيروس فور تسلمي لمهامي".

وأعلن الإعلام الأمريكي أن جو بايدن هو الفائز في انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد حصوله على نحو 290 صوتًا في المجمع الانتخابي، مقابل 213 صوتًا للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.