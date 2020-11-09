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بالصور.. إنقاذ مصاب في حادث بجنوب سيناء من بتر ساقه

07:00 م الإثنين 09 نوفمبر 2020
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جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى الفريق الطبي لجراحة العظام في مستشفى طور سيناء العام بجنوب سيناء، جراحة عاجلة لمصاب حادث طريق لإنقاذ ساقه اليسرى من البتر.

قال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن المصاب وصل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، عقب تعرضه لحادث طريق، وبتوقيع الكشف والفحص الطبي عليه، وإجراء الأشعة اللازمة تبين أنه يعاني كسرًا مفتوحًا "مضاعف" من الدرجة الثالثة بالساق اليسرى، مع تهتك شديد بعضلات مقدمة الساق مصحوب بضعف الدورة الدموية، وفقد جزء كبير من الجلد.

وأكد وكيل الصحة أن الفريق الطبي قرر إعداد المصاب للعمليات، لإجراء جراحة عاجلة لإنقاذ ساقه من البتر، وجرى تنظيف وتطهير الجرح المتهتك، ووضع المضادات الحيوية الموضعية، وإزالة الأنسجة التالفة، وتثبيت الكسر المضاعف بواسطة المثبت الخارجي، وسلك معدني للشظية. ​

بتر ساق جنوب سيناء مستشفى طور سيناء العام وزارة الصحة حادث سير

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