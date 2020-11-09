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الرئيس الأوكراني يعلن إصابته بفيروس كورونا

05:49 م الإثنين 09 نوفمبر 2020
الرئيس الأوكراني يعلن إصابته بفيروس كورونا

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

وكالات:
أعلن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي إنه أصيب بفيروس كورونا ، لكنه على ما يرام.
وكتب الرئيس على قناته "التلغرام": ".. على الرغم من جميع إجراءات الحجر الصحي لكن نتيجة الفحص ايجابية، وحرارتي 37.5 ... ومع ذلك ، أشعر أنني بحالة جيدة، وأعد بعزل نفسي ومواصلة العمل.. كل شيء سيكون على ما يرام! "

فلاديمير زيلينسكي أوكرانيا الحجر الصحي فيروس كورونا

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