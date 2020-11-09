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ميركل تتعهد بالوقوف بجانب أمريكا فيما يتعلق بالقضايا الدولية

03:58 م الإثنين 09 نوفمبر 2020
ميركل تتعهد بالوقوف بجانب أمريكا فيما يتعلق بالقضايا الدولية

أنجيلا ميركل

برلين - أ ش أ

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن بلادها ستقف "جنبًا إلى جنب" مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالقضايا الدولية، من بينها جائحة فيروس كورونا، والتغير المناخي، والإرهاب.

وأعربت ميركل - خلال أول خطاب مطول لها بشأن نتائج الانتخابات الأمريكية الماضية أدلته اليوم /الإثنين/ بالعاصمة /برلين/ وأوردته قناة "دويتشه فيليه" الألمانية - عن أمل بلادها في المضي قدمًا مع الفائز بالرئاسة الأمريكية جو بايدن في البيت الأبيض وأن تكون هناك عودة للعلاقات القوية مع /واشنطن/.

وهنأت ميركل مجددًا بايدن على فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، قائلة "لديه قدر كبير من الخبرة مع ألمانيا وأوروبا .. وأن الصداقة التي تجمع بين الدولتين قد صمدت أمام اختبار الزمن، واصفة الروابط عبر المحيط الأطلسي مع الولايات المتحدة بـ "الكنز الذي يتعين علينا المحافظة عليه".

وشددت ميركل أنه يتعين على بلادها وأوروبا "تحمل مزيد من المسئولية" في العلاقة مع الولايات المتحدة، واصفة كمالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، بـ "مصدر إلهام" ورمز "لما هو ممكن في أمريكا"، منوهة إلى دور الولايات المتحدة الذي أدته إبان الفصول الأكثر ظلامًا والأكثر سطوعًا في تاريخ ألمانيا.

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ميركل الولايات المتحدة القضايا الدولية فيروس كورونا التغير المناخي الإرهاب

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