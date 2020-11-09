بايدن: لقاح فايزر ضد كورونا لم يكون جاهزًا قبل عدة أشهر
وكالات:
قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن لقاح شركة فايزر ضد فيروس كورونا المستجد سيستغرق شهورا قبل أن يكون هناك تطعيم على نطاق واسع في الولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت شركتا فايزر وبيونتك أعلنتا اليوم الاثنين، عن انتهاء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاحهما لفيروس كورونا بنجاح.
وتوقعت شركة بيونتك الألمانية وشريكتها فايزر الأمريكية أن يتم تسجيل اللقاح الجديد رسميا قبل انتهاء الشهر الجاري. وأكدت الشركتان أن اللقاح أظهر فعاليته في 90% من الحالات، دون وجود ملاحظات جدية تخص سلامة التطعيم به.
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