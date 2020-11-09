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السودان يتطلع لشراكة الاتحاد الأوروبي في إعادة بناء المناطق المتأثرة بالحرب

03:39 م الإثنين 09 نوفمبر 2020
السودان يتطلع لشراكة الاتحاد الأوروبي في إعادة بناء المناطق المتأثرة بالحرب

عمر قمر الدين

الخرطوم - أ ش أ

أعرب وزير الخارجية السوداني المُكلف عمر قمر الدين، عن استعداد السودان للعمل مع الاتحاد الأوروبي وتطلعه لشراكة الأخير ودعمه في إعادة بناء المناطق المتأثرة بالحرب وتزويدها بالاحتياجات الأساسية كالمياه، والسكن، وتعزيز التعايش السلمي، وذلك لضمان تنفيذ اتفاق السلام بين حكومة الفترة الانتقالية، والحركات المسلحة، بمخاطبة جذور أسباب النزاع.

والتقى قمر الدين، اليوم الأحد مع مجموعة ممثلة للاتحاد الأوروبي برئاسة نائب سفير الاتحاد الأوروبي دانيل فيس، وسفير جمهورية إيطاليا في السودان جيان لويجي فالسو، وممثل سفارة جمهورية هولندا شورد سميت.

وناقش الاجتماع سُبل التعاون والدعم والتنسيق المشترك في المحافل الدولية بين السودان والاتحاد الأوروبي، كما بحث الجانبان وضع خطة لبدء الحوار الاستراتيجي بينهما.

وأكد وزير خارجية السودان أهمية الشراكة والتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي في شتى المجالات لتحقيق الاهداف المشتركة.

من جانبه، استعرض نائب سفير الاتحاد الأوروبي خطة الاتحاد الاستراتيجية الجديدة للقرن الافريقي، وأهم أولوياتها المتمثلة في قضايا البحر الأحمر، والتحول الديمقراطي، وتعزيز الأمن الاقليمي، والتعافي بعد جائحة كورونا.

في غضون ذلك، اطلعت عائشة موسى السعيد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، على الدور الذي تقوم به الحكومة الألمانية في دعم المشاريع التنموية بالسودان، وذلك لدى لقائها اليوم مع أوليفر فوجل مسئول التعاون بالسفارة الألمانية بالسودان، حيث ناقش اللقاء سبل تطوير وترقية التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات.

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