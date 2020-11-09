سي إن إن: أفراد من الدائرة المقربة لترامب نصحوه بالاعتراف بالهزيمة...وحملته ترد

واشنطن- (بي بي سي):

نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مصدر مطلع، الأحد، القول إن ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نصحته بالاعتراف بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه جو بايدن.

وقال المصدر إن السيدة الأولى "انضمت إلى المجموعة المتزايدة من الدائرة المقربة من الرئيس ترامب التي تنصحه بأن الوقت قد حان لقبول الخسارة"، على الرغم من أنها لم تعلق علنا على نتائج الانتخابات.

وفي تقريرها، نسبت سي إن إن لمصادر لم تسمّها القول إن جاريد كوشنر، صهر ترامب وأحد كبار مستشاريه، قد تواصل أيضا مع الرئيس من أجل الاعتراف بخسارة الانتخابات، في الوقت الذي واصل فيه ترامب التشكيك في نزاهة الانتخابات عبر حسابه على تويتر، صباح الأحد.

وبحسب التقرير، اتخذ نجلا الرئيس ترامب، دونالد جونيور وإيريك، موقفا مغايرا؛ إذ حثا المسيرات المؤيدة للرئيس ترامب على مواصلة الضغط، كما عملا على دفع عدد من أنصارهم الجمهوريين إلى إعلان رفضهم لنتيجة الانتخابات.

من جهته، نفى مستشار حملة ترامب، جايسون ميللر، أن ثمة انقساما بين أعضاء الدائرة المقربة لترامب حول قبول نتيجة الانتخابات الرئاسية.

ورداً على ما أوردته سي إن إن في تقريرها، نفى ميللر ما تردد حول مشاركته جاريد كوشنر، وعمدة نيويورك السابق، رودي جولياني، حث الرئيس ترامب على تنظيم مسيرات في جميع أنحاء الولايات المتحدة للمطالبة بإعادة فرز الأصوات.