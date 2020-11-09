أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

سي إن إن: أفراد من الدائرة المقربة لترامب نصحوه بالاعتراف بالهزيمة...وحملته ترد

03:21 م الإثنين 09 نوفمبر 2020
سي إن إن: أفراد من الدائرة المقربة لترامب نصحوه بالاعتراف بالهزيمة...وحملته ترد

ميلانيا ترامب

واشنطن- (بي بي سي):

نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مصدر مطلع، الأحد، القول إن ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نصحته بالاعتراف بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه جو بايدن.

وقال المصدر إن السيدة الأولى "انضمت إلى المجموعة المتزايدة من الدائرة المقربة من الرئيس ترامب التي تنصحه بأن الوقت قد حان لقبول الخسارة"، على الرغم من أنها لم تعلق علنا على نتائج الانتخابات.

وفي تقريرها، نسبت سي إن إن لمصادر لم تسمّها القول إن جاريد كوشنر، صهر ترامب وأحد كبار مستشاريه، قد تواصل أيضا مع الرئيس من أجل الاعتراف بخسارة الانتخابات، في الوقت الذي واصل فيه ترامب التشكيك في نزاهة الانتخابات عبر حسابه على تويتر، صباح الأحد.

وبحسب التقرير، اتخذ نجلا الرئيس ترامب، دونالد جونيور وإيريك، موقفا مغايرا؛ إذ حثا المسيرات المؤيدة للرئيس ترامب على مواصلة الضغط، كما عملا على دفع عدد من أنصارهم الجمهوريين إلى إعلان رفضهم لنتيجة الانتخابات.

من جهته، نفى مستشار حملة ترامب، جايسون ميللر، أن ثمة انقساما بين أعضاء الدائرة المقربة لترامب حول قبول نتيجة الانتخابات الرئاسية.

ورداً على ما أوردته سي إن إن في تقريرها، نفى ميللر ما تردد حول مشاركته جاريد كوشنر، وعمدة نيويورك السابق، رودي جولياني، حث الرئيس ترامب على تنظيم مسيرات في جميع أنحاء الولايات المتحدة للمطالبة بإعادة فرز الأصوات.

هذا المحتوى من

ميلانيا ترامب و بايدن ونالد ترامب

الخبر التالى:

كورونا في أمريكا: الإصابات اليومية تتجاوز مئة ألف والإجمالي يتخطى 10 ملايين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 108962

    عدد المصابين

  • 100239

    عدد المتعافين

  • 6355

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 50135680

    عدد المصابين

  • 35514986

    عدد المتعافين

  • 1255442

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"المريض يصيب 4 أشخاص".. مستشار الرئيس يحذر المواطنين بسبب كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا