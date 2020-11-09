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أبوالغيط يهنئ بايدن: نقدر العلاقة المهمة بين الجامعة العربية والولايات المتحدة

02:35 م الإثنين 09 نوفمبر 2020
أبوالغيط يهنئ بايدن: نقدر العلاقة المهمة بين الجامعة العربية والولايات المتحدة

الدكتور أحمد أبو الغيط

القاهرة - (د ب أ):

وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط التهنئة إلى جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، متمنياً له ولنائبته كامالا هاريس ولإدارته المقبلة كل التوفيق والنجاح وخاصة في ظل هذه الظروف المليئة بالتحديات.

وعبر أبو الغيط، في رسالة التهنئة التي وجهها لبايدن، عن تقديره للعلاقة المهمة ومتعددة الجوانب التي تربط بين الجامعة العربية والولايات المتحدة.

وكشف عن تطلعه للعمل مع الإدارة الأمريكية المقبلة في سبيل تعزيز المصالح المشتركة للجانبين في المنطقة ودفع أجندة السلام والاستقرار والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط.

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