غرق طفل إثر انقلاب قارب مهاجرين قبالة جزيرة ساموس اليونانية

أثينا - (د ب أ):

قال متحدث باسم خفر السواحل اليوناني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) في أثينا اليوم الاثنين إن طفلا، 6 أعوام، غرق عقب انقلاب قارب تهريب مهاجرين قبالة جزيرة ساموس اليونانية.

وقد أنقذت سفينتان تابعتان لخفر السواحل 17 شخصا آخرين من على من متن القارب، في حين تمكن سبعة من الوصول للشاطئ بمفردهم. وقد وقع الحادث أمس الأحد عقب انطلاق المهاجرين من تركيا.

وأظهرت بيانات وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة أن 9247 شخصا وصلوا الجزر اليونانية في شرق بحر إيجة في الفترة ما بين بداية عام 2020 و الأول من نوفمبر الجاري، مقارنة بـ 52 ألفا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويرجع انخفاض أعداد المهاجرين إلى تكثيف اليونان للدوريات الحدودية وجائحة كورونا.