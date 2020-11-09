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وزيرة البيئة الألمانية: بايدن يعيد سياسة المناخ إلى البيت الأبيض

11:37 ص الإثنين 09 نوفمبر 2020
وزيرة البيئة الألمانية: بايدن يعيد سياسة المناخ إلى البيت الأبيض

وزيرة البيئة الألمانية سفينيا شولتسه

برلين/واشنطن - (د ب أ):

ترى وزيرة البيئة الألمانية سفينيا شولتسه فرصا جديدة لحماية المناخ بعد انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.

وقالت الوزيرة المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "مع الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، سيعود التعاون الدولي وسياسة المناخ إلى البيت الأبيض... أتطلع إلى تنشيط التعاون مع واشنطن، وأنا على ثقة من أن حكومة الولايات المتحدة ستصبح حليفا قويا في حماية المناخ والتحول البيئي للاقتصاد العالمي"، معربة عن تهانيها للأمريكيين على نتائج الانتخابات.

وكان بايدن /77 عاما/ أعلن أنه سيعود للانضمام إلى اتفاقية باريس لحماية المناخ، التي انسحب منها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب. وخلال الحملة الانتخابية، التزم بايدن أيضا بهدف خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الولايات المتحدة إلى الصفر بحلول عام 2050. وتعتبر الولايات المتحدة ثاني أكبر دولة منتجة للانبعاثات الكربونية في العالم بعد الصين.

سفينيا شولتسه البيت الأبيض وزيرة البيئة الألمانية جو بايدن

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