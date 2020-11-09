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برلين: يجب وضع حد لاختلاف الأمريكيين والأوروبيين بشأن إيران

10:14 ص الإثنين 09 نوفمبر 2020
برلين: يجب وضع حد لاختلاف الأمريكيين والأوروبيين بشأن إيران

هايكو ماس

برلين - أ ش أ

أكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الاثنين، أنه يجب وضع حد لاختلاف المواقف بين الأمريكيين والأوروبيين حيال إيران.

وقال ماس، في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، تعقيبا على فوز المرشح جو بايدن بالرئاسة الأمريكية، إنه "لن يتغير كل شيء بفوز بايدن ولكن العديد من الأمور ستتحسن".

وأشار إلى أنه لا يعتقد بأن الإنفاق على "الناتو" سيكون موضع تركيز في عهد بايدن، بقدر ما كان في عهد ترامب، لافتا إلى أن ترامب كان قد اشتكى من أن ألمانيا لم تستطع رفع الإنفاق الدفاعي، إلى 2% من الناتج الاقتصادي، وفقا لتفويض حلف شمال الأطلسي العسكري.

وصرح وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أمس " بأن بلاده تتطلع إلى العمل مع الحكومة الأمريكية القادمة، وتريد أن تستثمر في تعاونها من أجل بداية جديدة عبر الأطلسي".

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