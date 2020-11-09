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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية

10:12 ص الإثنين 09 نوفمبر 2020
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - أ ش أ

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 11 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم أمين سر حركة "فتح" في بيت تعمر.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أمين سر حركة "فتح" في بيت تعمر شرق بيت لحم، ومواطنا، كما اعتقل ثلاثة أشقاء بعد أن داهمت منزل ذويهم في القرية، وفلسطينيا من مخيم عايدة.

وأوضحت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مواطنا من بلدة قفين شمال طولكرم، كما اعتقلت أربعة فلسطينيين بينهم شقيقان، عقب دهم منزل ذويهما في حي مفرق المدارس بمدينة الخليل.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي حواجزها العسكرية على مدخلي بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص والجنوبي الفحص، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في بطاقات المواطنين.

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الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال اعتقال فلسطنيين حركة فتح

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